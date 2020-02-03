«Сплав» из красных карликов: ученые впервые обнаружили невидимые звезды

Астрономы впервые сумели выявить скрытую двойную звездную систему. Открытие удалось сделать благодаря эффекту гравитационного линзирования, который был зафиксирован европейским космическим телескопом Gaia.

В частности, как говорится в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, данный телескоп способен проводить детальные астрометрические наблюдения за звездами нашей Галактики. Разработка точно фиксирует их светимость, а также положение и параметры движения. Например, в 2016 году аппарат сумел зафиксировать странное поведение одной из звезд: космическое тело вело себя необычно и быстро и резко меняло яркость.

Спустя несколько недель эффект повторился. Тогда исследователи предположили, что дело не в самой звезде, а в невидимом объекте, который гравитационно воздействовал на свет, поступающий от звезды.

Ученые смогли расшифровать данное явление лишь недавно. Невидимым объектом оказалась двойная звезда, которая состоит из двух красных карликов. Их масса составляет 0,57 и 0,36 массы Солнца. Оба красных карлика вращаются вокруг общего центра масс с периодом 2,88 земных года.