Сносит машины: в Норильске объявлено штормовое предупреждение из-за метели

В Норильске из-за сильной метели закрыт аэропорт. Все рейсы отложены до завтра. Впрочем, добраться до воздушной гавани возможности также нет, поскольку дорога перекрыта для всех видов транспорта.

Два рейса из Москвы и один из Санкт-Петербурга отправили в Красноярск, хотя обычно запасным аэропортом для норильских рейсов является Новый Уренгой.

На севере Красноярского края объявлено штормовое предупреждение. Ветер такой силы, что сдувает машины с трассы. Видимость не больше километра.

В связи с непогодой отменены занятия в школах. В городе ударили 30-градусные морозы.