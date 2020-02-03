Путин назвал 2019 год успешным для сельскохозяйственной отрасли

Владимир Путин заявил, что в прошлом году работники сельского хозяйства выполнили свои задачи на «отлично». На встрече с новым министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым президент отметил, что в последние годы сельхозотрасль в РФ была «в передовиках».

Как отметил Патрушев, по результатам работы отрасли в 2019 году ожидается рост производства сельхозпродукции на уровне 4,1 процента.

«На заседании Госсовета я озвучивал приблизительный прогноз зерна по итогам года - 121 миллион тонн. Этот прогноз подтверждается. Это на 7,4 миллиона тонн больше, чем годом ранее», - сказал министр.

Что касается овощей, то их в прошедшем году было собрано 14 миллионов тонн, что является лучшим показателем в современной России. Рекорд установлен и в урожае фруктов и ягод - эта цифра составила 3,5 миллиона тонн.

Хорошие показатели и в производстве мяса скота и птицы - 15,2 миллиона тонн. Цифры в производстве молока за 2019 год также на высоте: 31,3 миллиона тонн.