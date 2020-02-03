В Кремле оценили вероятность «сверхбыстрого сближения» США и Белоруссии
Москва воздерживается от комментариев по поводу контактов своих партнеров с третьими странами, отметил пресс-секретарь президента РФ. Однако, что касается такого «сверхбыстрого сближения», то оно маловероятно.
© Фото: SecPompeo, twitter
В Кремли оценили возможность «сверхбыстрого сближения» отношений Белоруссии и США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такое развитие событий маловероятно.
В то же время Москва воздерживается от комментариев по поводу контактов своих партнеров с третьими странами, заявил он.
«Это абсолютно суверенное право и реализация их суверенных отношений», - сказал Песков.
В период со 2 по 3 февраля госсекретарь США Майк Помпео посетил с визитом Узбекистан. Ранее в пресс-службе Госдепа сообщали о том, что в период с 29 января по 4 февраля Помпео посетит ряд стран, включая Украину и Белоруссию, где проведет встречу с главами этих государств.