Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании

В ближайшие дни в Москву придут морозы до минус десяти градусов. Об этом рассказала «Звезде» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В первых числах февраля погода будет меняться. Если днем третьего февраля температура воздуха повышалась до +2...+3 градусов и осадки наблюдались в виде дождя и мокрого снега, то уже к вечеру начнется сначала слабая , а потом интенсивная объекция холодного воздуха», - заявила она.

По словам Поздняковой, четвертого февраля будут наблюдаться небольшие осадки в виде снега, температура воздуха в Москве станет отрицательной -1... -3 градуса, по области - до -6. Днем ветер усилится, средняя скорость западного ветра будет достигать 7-12 метров в секунду.

«В среду в Москве будет -5... - 7, по области до -10 градусов, также с небольшим снежком. В четверг станет еще холоднее, в ночные часы в Москве будет -9...-11 градусов, по области до -13 градусов. Дневная температура останется на уровне около -7 градусов», - рассказала синоптик.

Впервые за этот сезон, как рассказала Позднякова, среднесуточная температура воздуха приблизится к климатической норме, до этого она на 10 градусов была выше.

В последующие дни холодная погода сохранится: в ночные часы будут наблюдаться колебания от -8 до -13 градусов, днем столбики термометров будут показывать -5...-10 градусов.