Захарова оценила слова польского министра о «победе» в споре с Россией

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала заявление польского главы МИД Яцека Чапутовича о том, что Польша выиграла исторический спор с РФ.

«Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице», - написала на своей странице в Facebook Захарова.

Ранее Чапутович заявил, что Польша выиграла исторический спор с Россией, пришло время налаживать контакты между государствами. Он отметил, что выступление Владимира Путина в «Яд Вашем» было «как-то не особенно антипольским».

Российские власти не раз заявляли о том, что некоторые страны Европы пытаются переписать историю. Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении РФ есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа признавать не готова. Как заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. В пятницу Сергей Лавров заявил, что «попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться».

Также Путин заявлял, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.