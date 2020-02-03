В Кремле напомнили о приглашении Эрдогана в Крым
Как заявил Песков, Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить полуостров.
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Предложение турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану посетить Крым все еще остается в силе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника», - заявил пресс-секретарь.
Крым вошел в состав РФ по результатам референдума весной 2014 года. За присоединение к России высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя.