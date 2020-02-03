Коронавирус и туризм: эксперт оценила влияние заболевания на индустрию

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала о том, как коронавирус влияет на туристическую индустрию, и оценила вред для России. Сейчас продажи туров в Китай приостановлены, а также нет заездов из Китая.

«Вред будет больше, если ситуация продлится до конца марта. Сейчас пока ничего ужасного. Операторы оценивали примерно 45-50 тысяч в феврале за человека, который должен к нам прилететь. Это еще я не беру деловой поток, приграничный, который связан с бизнесом», - рассказала в эфире радио «Звезда» Ломидзе.

По словам эксперта, Китай входит в десятку популярных направлений на выездном рынке и в тройку направлений, которые поставляют туристов в Россию.

«Миллион не прилетело. Потери - сотни тысяч и даже миллионы, но если сохранится до конца марта, то потери - десятки миллионов долларов», - рассказала Ломидзе.

Однако ситуация с коронавирусом может положительно повлиять на туризм внутри страны. Из-за боязни поездок по направлениям юго-восточной Азии люди стали чаще выбирать Европу, Арабские Эмираты, Иорданию, Израиль, Кубу.