СМИ опубликовали переговоры пилота с диспетчером в момент удара по украинскому Boeing

Пилот иранского лайнера авиакомпании Iran Aseman Airlines мог видеть вспышки, напоминающие запуск ракеты. По данным телеканала «ТСН», он якобы заметил странный свет как раз в момент крушения самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном.

Причиной появления новой улики в деле о крушении украинского Boeing в Иране стали записи переговоров иранских диспетчеров с пилотами.

В частности, как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, у Киева якобы изначально имелись доказательства, что Иран с самого начала знал причину крушения пассажирского самолета.

Украинский лидер подчеркнул, что опасается отправлять специалистов страны в Иран для участия в расшифровке черных ящиков сбитого Boeing, поскольку, по мнению Зеленского, это может стать поводом для Тегерана не отдавать самописцы.

Согласно фрагменту записи, который приводится в СМИ, пилот иранского самолета сообщил диспетчеру о том, что видит некий «свет».

«По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть? Я сейчас вижу свет, как она (ракета - прим. ред.) летит оттуда. Это точно свет от ракеты…» - говорится в сообщении.

В «ТСН» уточнили, что записи якобы были предоставлены в украинских спецслужбах.

Также сообщается, что после сообщения о ракете пилоты пассажирского самолета Украины якобы перестали выходить на связь с диспетчером. Уже после пилот иранского воздушного судна сказал о неких вспышках, предположительно, от взрыва.

К настоящему моменту информации о том, что вспышка действительно была вызвана взлетающей ракетой и последующим взрывом, нет.

Украинский пассажирский лайнер потерпел крушение 8 января недалеко от аэропорта Тегерана через несколько минут после взлета. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Через несколько дней, 11 января, иранские военнослужащие признались, что гражданский борт сбили по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету Соединенных Штатов.