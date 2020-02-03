Песков прокомментировал подготовку изменений в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подготовку изменений в Конституцию сложным, многоступенчатым процессом, связанным с общественным обсуждением.

«Сейчас ведется работа, и по мере того, как будут приниматься решения, они будут обнародоваться. В данном случае президент не может анонсировать весь график», - прокомментировал Песков сроки подготовки поправок в главный документ страны.

По его словам, работа не откладывается «в долгий ящик», пауз не возникает.

«Каких-то четких дедлайнов в настоящий момент - никто их не может озвучить, и это и не нужно. Комиссия оперативно это все проработает, а дальше уже будет появляться ясность по различным аспектам», - передает слова Пескова РИА Новости.

Также Песков ответил на вопрос журналистов по поводу уместности упоминания Бога в Конституции.

«Состав комиссии очень широкий, там высказываются разные точки зрения, формулируются разные предложения, в том числе и это предложение будет там обсуждаться», - отметил Песков.

Ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.

Закончить работу над поправками в Конституцию РФ планировалось до 6 февраля. Однако сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции РФ Андрей Клишас обратился к президенту страны с просьбой продлить сроки работы.