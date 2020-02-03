Диспетчерам в Тегеране сообщили о запуске ракет перед крушением украинского Boeing

Второй пилот самолета иранской авиакомпании «Асеман Эйрлайнз» стал свидетелем авиакатастрофы в небе над Тегераном, в результате которой потерпел крушение пассажирский борт международных украинских авиалиний. Об этом свидетельствует опубликованная расшифровка переговоров с диспетчером аэропорта Тегерана.

Уточняется, что в тот момент, когда украинский самолет взлетел, иранский борт приступал к посадке.

Пилот EP3768: По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?

Диспетчер: Зона 320? На расстоянии скольких миль? Где?

Пилот EP3768: Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж.

Диспетчер: Сколько миль? Где?

Пилот EP3768: Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.

Диспетчер: Ничего об этом нас не информировали. Как выглядит? На что похож этот свет?

Пилот EP3768: Это точно свет от ракеты.

Диспетчер: Она же не в сторону города (Тегеран) летит, нет?

Пилот EP3768: Возможно... А, нет, нет, со стороны города взлетела.

Диспетчер: Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать.

Пилот EP3768: Хорошо. Становлюсь на курс посадки.

Диспетчер: «Украинские Международные Авиалинии» 752, прием.

Диспетчер: «Украинские Международные Авиалинии» 752, прием!

Диспетчер: «Украинские Международные Авиалинии» 752, как слышно?!

(запрос повторяется несколько раз с 02.27 до 04.25, без ответа)

Диспетчер: «Асеман» 3768, 9000 (не четко), курс на посадку.

Диспетчер: «Асеман» 3768, все, больше вы ничего там вверху не видите?

Пилот EP3768: Господин инженер, мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем, что это.

Диспетчер: Мы точно не знаем...

Пилот EP3768: На нашем курсе все нормально?

Диспетчер: Да, я не думаю, что для вас будут какие-то проблемы.

Пилот EP3768: Дай Боже!

Издание ТСН.Тиждень, в распоряжении которого оказалась аудиозапись разговора, пишет, что данный диалог свидетельствует о том, что иранцы видели ракету с момента пуска и до того, как она попала в украинский самолет.

Напомним, что украинский пассажирский лайнер потерпел крушение 8 января недалеко от аэропорт Тегерана через несколько минут после взлета. Все пассажиры и члены экипажа погибли.



Через несколько дней, 11 января, иранские военнослужащие признались, что гражданский борт сбили по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету Соединенных Штатов.



