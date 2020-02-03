Диспетчерам в Тегеране сообщили о запуске ракет перед крушением украинского Boeing
Второй пилот самолета иранской авиакомпании «Асеман Эйрлайнз» стал свидетелем авиакатастрофы в небе над Тегераном, в результате которой потерпел крушение пассажирский борт международных украинских авиалиний. Об этом свидетельствует опубликованная расшифровка переговоров с диспетчером аэропорта Тегерана.
Уточняется, что в тот момент, когда украинский самолет взлетел, иранский борт приступал к посадке.
Пилот EP3768: По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?
Диспетчер: Зона 320? На расстоянии скольких миль? Где?
Пилот EP3768: Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж.
Диспетчер: Сколько миль? Где?
Пилот EP3768: Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.
Диспетчер: Ничего об этом нас не информировали. Как выглядит? На что похож этот свет?
Пилот EP3768: Это точно свет от ракеты.
Диспетчер: Она же не в сторону города (Тегеран) летит, нет?
Пилот EP3768: Возможно... А, нет, нет, со стороны города взлетела.
Диспетчер: Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать.
Пилот EP3768: Хорошо. Становлюсь на курс посадки.
Диспетчер: «Украинские Международные Авиалинии» 752, прием.
Диспетчер: «Украинские Международные Авиалинии» 752, прием!
Диспетчер: «Украинские Международные Авиалинии» 752, как слышно?!
(запрос повторяется несколько раз с 02.27 до 04.25, без ответа)
Диспетчер: «Асеман» 3768, 9000 (не четко), курс на посадку.
Диспетчер: «Асеман» 3768, все, больше вы ничего там вверху не видите?
Пилот EP3768: Господин инженер, мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем, что это.
Диспетчер: Мы точно не знаем...
Пилот EP3768: На нашем курсе все нормально?
Диспетчер: Да, я не думаю, что для вас будут какие-то проблемы.
Пилот EP3768: Дай Боже!
Издание ТСН.Тиждень, в распоряжении которого оказалась аудиозапись разговора, пишет, что данный диалог свидетельствует о том, что иранцы видели ракету с момента пуска и до того, как она попала в украинский самолет.
Напомним, что украинский пассажирский лайнер потерпел крушение 8 января недалеко от аэропорт Тегерана через несколько минут после взлета. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
Через несколько дней, 11 января, иранские военнослужащие признались, что гражданский борт сбили по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету Соединенных Штатов.