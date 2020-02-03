Волга вышла из берегов и затопила дачный поселок в Ярославской области: видео

Из-за подъема уровня воды в Волге в Ярославской области под воду ушел целый дачный поселок. Дома, в общей сложности 13 участков, улицы в СНТ «Заволжье» оказались сначала затоплены, а потом скованы льдом.

«Чтобы пройти в магазин, нужно одеваться как аквалангист», - за кадром рассказывает житель одного из дачных поселков.

В МЧС назвали обстановку некритической, так как в поселке нет социальных объектов и постоянного населения. Для оценки ситуации на место выехал глава Ярославского района. Жители полагают, что причиной ЧП стал сброс воды на волжских водохранилищах.