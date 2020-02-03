Неизвестные на угнанном автомобиле каршеринга попытались протаранить здание МВД Москвы: видео

В Москве в ночь на 3 февраля произошел инцидент: трое подростков из Козицкого переулка угнали автомобиль одной из каршеринговых компаний. Во Втором Колобовском переулке они врезались в шлагбаум, и, выскочив из машины, разбежались. Автомобиль, оставшись неуправляемым, на малом ходу врезался в здание Главного управления МВД по Москве.

Как сообщает столичное ГУ МВД, полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых уже задержан один из подозреваемых. Им оказался 17-летний житель Одинцовского района Московской области. Задержание его произвели в порядке статьи 91 УПК РФ, а по факту угона машины полицейские возбудили дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, предварительное расследование дела и розыск соучастников продолжается.