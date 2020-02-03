В Кремле озабочены активностью террористических группировок в Идлибе
Как заявил Песков, военные из России и Турции находятся в постоянном контакте по ситуации в Идлибе.
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Россия выражает озабоченность из-за продолжающейся активности террористических группировок в Идлибе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы по-прежнему сохраняем озабоченность в связи с продолжающейся активностью террористических группировок в этом сирийском регионе», - заявил представитель Кремля.
Он также отметил, что военные из России и Турции находятся в постоянном контакте по ситуации в Идлибе.