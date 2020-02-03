Клишас: рабочая группа обратится к Путину с просьбой продлить срок внесения поправок в Конституцию

Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции РФ, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас обратился к президенту России с просьбой продлить срок внесения поправок к их второму чтению в Госдуму, передает РИА Новости.

Ранее планировалось, что Госдума прекратит принимать поправки 6 февраля.

О необходимости внести поправки в Конституцию Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 90% россиян поддерживают инициативу президента.