Сорванные крыши и поваленные деревья: штормовой ветер обрушился на Калининград

Порывы ветра скоростью больше 20 метров в секунду повалили в Калининграде полтора десятка деревьев и около тридцати по области. В самом городе ветер сорвал кровлю с крыши спорткомплекса «Юность», вырвал светофор и дорожный знак пешеходного перехода. Несколько деревьев упали на проезжую часть, вызвав затруднения в движении транспорта, еще несколько повалились на провода уличного освещения. Крупные ветки падали на автомобили.

«Нас слегка потрепало», - говорится в сообщении администрации Калининграда в соцсетях.

В городском порту контейнер под порывом ветра рухнул на фуру, задев кабину машины. Водитель транспортного средства остался жив. На улице Баграмяна ветер «поиграл» с мусорным контейнером, перегнав его на автопарковку.

Нагонный ветер поднял уровень воды в реке Преголи на один метр, что привело к подтоплению проезжей части и придомовых территорий по семи адресам.

Ранее региональное управление МЧС предупреждало об ухудшении погоды.