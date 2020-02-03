Власти Крыма объяснили причину отставки главы Керчи

Отставка главы Керченского городского совета и ее заместителя на фоне скандала с поздравлением блокадников связана с допущенными чиновниками существенными ошибками. Об этом рассказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Поздравление блокадников - это было действительно важное и нужное дело, очень хорошее мероприятие, но, как мы увидели, по содержанию и по сути его проведения были допущены существенные ошибки. Так делать нельзя. Если мы идем к нашим уважаемым ветеранам, тем более таким, как блокадники, которые пережили невероятные мучения, нужно быть более внимательными, уважительными и ответственными», - приводит его слова РИА Новости.

Как заявил Фикс, ошибки при поздравлении блокадников были допущены без злого умысла, из-за небольшого опыта госслужбы.

В понедельник депутаты Керченского городского совета досрочно прекратили полномочия председателя горсовета Маи Хужиной и ее заместителя в связи с отставкой по собственному желанию.

Напомним, в конце января Хужина, ее заместитель и еще несколько чиновников посетили 11 жителей Керчи, которые пережили блокаду Ленинграда. Как рассказали местные СМИ, они вручили блокадникам медали почетного знака «Почетная грамота Керченского городского совета» и каждому ветерану принесли по батону белого хлеба, назвав его «символическим». Также пользователи социальных сетей обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами, которые были одеты в шубы.

Как рассказала Хужина, ситуация была неправильно истолкована. По ее словам, ветеранам вручили не батоны, а караимские пироги. Позже Хужина и ее заместитель подали заявления об отставке.