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РЖД приостановили сообщение с КНДР

Ирина Егорова
12:49 03.02.2020
Ограничения введены на неопределенный срок и зависят от того, как будет развиваться ситуация с эпидемией. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

«Российские железные дороги» с 3 февраля временно приостановили пассажирское сообщение с КНДР. Об этом сообщается на официальном сайте компании. 

«Между Россией и КНДР с 3 февраля 2020 года до особого указания приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов с КНДР через пограничный переход Хасан (РФ) - Туманган (КНДР)», - говорится в сообщении.

Железнодорожное сообщение также приостановлено с КНР из-за распространения смертельно опасного вируса. 

Правительство отнесло коронавирус к опасным заболеваниям для окружающих. 

Эпицентром заражения новым типом коронавируса считается многомиллионный город Ухань китайской провинции Хубэй. Сейчас оттуда идет массовая эвакуация иностранных граждан. Болезнь уже унесла жизни 361 человека, более 17 тысяч пациентов инфицированы.

Заболевшие есть и в других странах: в Италии, США, Японии, Канаде, Франции, Германии и в том числе в России

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, ситуация находится под контролем, и у РФ есть необходимые лекарства и средства защиты.

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