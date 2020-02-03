Путин присудил премии президента в области науки за 2019 год

Президент России Владимир Путин присудил ежегодные президентские премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.

Александр Веракс получил премию за лонгитюдное кросс-культурное исследование когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста, Сергей Макаров Владимирович за разработку новой платформы для наноразмерных оптических устройств на базе полупроводниковой нанофотоники. За достижения в изучении онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга in vivo премия присуждена Марине Ширмановой, сообщается на сайте Кремля.

Премия присуждается уже в одиннадцатый раз. По традиции, имена новых лауреатов объявляются ежегодно в преддверии Дня российской науки, отмечаемого 8 февраля. Само вручение премии проходит в Кремле в День науки.

Размер каждой премии составляет 2,5 млн рублей.