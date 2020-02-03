Мишустин предложил перенести инвестфорум в Сочи из-за коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею перенести Российский инвестиционный форум на другие числа. Мероприятие должно было состояться в Сочи 12-14 февраля.

Причиной данного предложения стало распространение коронавируса 2019-nCoV в Китае. В рамках оперативного совещания вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила отменить инвестфорум. Мишустин дал поручение ее коллеге Дмитрию Чернышенко и главе Минфина Антону Силуанову рассчитать, как компенсировать затраты организаторов.

Дмитрий Чернышенко добавил, что сейчас из четырех тысяч зарегистрированных участников форума 500 - представители других государств. Из них почти в половине официально были зарегистрированы случаи коронавируса. Как он заявил, нельзя подвергать опасности остальных участников мероприятия. Из-за этого Чернышенко выступил с предложением полностью отменить форум в этом году.

«Мы эту ситуацию обсуждали неоднократно. Предлагаю только не отменить, а перенести, как мы обсуждали, на другие сроки и в этом смысле думать, конечно, в первую очередь, о безопасности здоровья наших граждан, участников форума», - приводит слова российского премьера РИА Новости.

Также Мишустин подчеркнул, что сейчас нужно обсудить с участниками и организаторами форума возможные варианты новых дат.