ФАС обяжет Apple и Google отвечать за установку российского ПО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила американским разработчикам операционных систем Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских программ на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV на владельцев ОС.

«Ведомство хочет, чтобы компании обеспечили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, по желанию потребителя, если это не препятствует нормальной работе устройства», - передает «Коммерсант» со ссылкой на документы, разработанные ФАС.

По мнению главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, Apple, Google и Microsoft вряд ли согласятся следовать требованиям агентства, так как владельцы ОС зарабатывают на предустановке. Однако инициатива может позитивно сказаться на конкуренции.

С 1 июля 2020 года будет запрещена продажа электронной техники без предустановленного российского ПО. Ранее ФАС определила перечень конкретных товаров, для которых требование будет обязательным.