Предприятие «Роскосмоса» займется скоростными грузовыми поездами

«Усть-Катавский вагоностроительный завод», вошедший в структуру «Объединенной ракетно-космической корпорации» (центр компетенции «Роскосмоса»), объявил о планах производства нового грузового состава для контейнерных перевозок. В опубликованном заявлении завода утверждается, что «инновационный железнодорожный состав» будет способен развивать скорость до 140 километров в час вместо принятых сейчас 90 километров в час. При этом отмечается, что конструкторское и инженерное бюро завода уже ведут работы по освоению производства состава.

Кроме того, завод расширяет номенклатуру продукции и за счет других проектов. Разработаны новые модели трамвайных вагонов - 100-процентно низкопольного двухсекционного и модульного с возможностью компоновки прямо в депо от двух до девяти секций. Также реализуется проект по изготовлению современных лифтов: завод планирует выйти на уровень производства пяти тысяч лифтов в год.

«Перед заводом стоят амбициозные цели, достичь которых возможно только благодаря развитию существующего и открытию нового производства», - прокомментировал ситуацию генеральный директор «УКВЗ» Роман Новиков.

Напомним, «Усть-Катавский вагоностроительный завод» - старейшее вагоностроительное предприятие в стране, ведет свою историю с 1758 года (производство железа), а изготовлением трамваев занимается с 1901 года. Основные направления деятельности предприятия - производство рельсового подвижного состава, а также продукции ракетно-космической отрасли. До недавнего времени завод был подразделением Центра имени Хруничева, сейчас перешел под крыло АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация».