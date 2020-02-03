После скандала с блокадниками главу Керчи отправили в отставку

Председателя Керченского городского совета Маю Хужину отправили в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников города, решение было принято в понедельник на внеочередной сессии городского совета.

Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий председателя горсовета Хужиной, а также ее заместителя Ларисы Щербулы, сообщает РИА Новости.

«Прекратить полномочия председателя Керченского городского совета Маи Хужиной с 3 февраля в связи с отставкой по собственному желанию», - сказано в решении.

Как сообщили местные СМИ, глава горсовета Керчи Мая Хужина, ее заместитель и еще несколько чиновников посетили 27 января местных жителей, которые пережили блокаду Ленинграда. Они вручили блокадникам медали почетного знака «Почетная грамота Керченского городского совета» и каждому, по сообщению СМИ, принесли по батону белого хлеба, назвав его «символическим».

Также пользователи социальных сетей обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Глава Крыма Сергей Аксенов эту историю назвал дикой и заявил, что чиновников нужно уволить с занимаемых должностей. По его словам, в действиях чиновников злого умысла не было, а «это была глупость», за которую увольняют.

Хужина и ее заместитель написали заявление об отставке. Глава муниципального образования Керчи рассказала РИА Новости, что ситуация была неправильно истолкована. Ветеранам якобы вручили не батоны, а караимские пироги.