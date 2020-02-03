СК возбудил дело против женщины, пустившей ребенка за руль каршеринга

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая в нетрезвом виде посадила за руль каршеринговой машины ребенка.

Инцидент произошел в Москве 25 января, позже в Сети появилось видео, которое и побудило следователей начать проверку произошедшего.

«Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего)», - сказано в сообщении на сайте.

На заднем сидении также находился еще один ребенок.

«Таким образом, подозреваемая вовлекла ребенка в совершение противоправных действий, представляющих опасность для несовершеннолетних пассажиров», - сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время устанавливается местонахождение подозреваемой.

Столичное управление ГИБДД установило, 25-летняя женщина лишена водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.