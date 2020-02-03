Зараженных коронавирусом иностранцев могут депортировать из России

Зараженные коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами третьего февраля. Данная возможность выступает в качестве одной из мер, предпринимаемых правительством страны, по борьбе с распространением заболевания.

«Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию или карантин», — сказал Мишустин.

Премьер-министр заявил, что ситуация находится под контролем и в России есть все необходимые лекарства и средства защиты от вируса. Также в ходе заседания был подписан национальный план по борьбе с распространением коронавируса.

Власти уже приостановили железнодорожное сообщение, закрыли границы в пяти регионах на Дальнем Востоке, а также Минобороны эвакуирует российских граждан из китайского Уханя, где находится очаг инфекции.

По последним данным, число заболевших коронавирусом превысило 17 тысяч человек, жертвами болезни стали 361 инфицированных. В России зафиксировано два случая заражения коронавирусом.