В МО РФ не зафиксировали ударов ВВС Турции по позициям сирийских войск

В Министерстве обороны РФ не зафиксировали ударов истребителей Военно-воздушных сил Турции по позициям сирийских правительственных войск в Идлибе. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

«Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано», - говорится в сообщении.

По данным Центра, турецкие военные попали под обстрел правительственных войск из-за того, что не предупредили российскую сторону о своих перемещениях в зоне деэскалации Идлиб.

Уточняется, что турецкие военнослужащие попали под огонь в районе западнее населенного пункта Серакаб, некоторые из них получили ранения. По линии деконфликтации между российской группировкой войск и турецким командованием постоянно поддерживается связь, добавили в Центре. Организованы мероприятия по эвакуации раненых на территорию Турции.