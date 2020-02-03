В «Нафтогазе» рассказали о количестве перекаченного российского газа по территории Украины

Транзит газа из Российской Федерации по территории Украины в январе составил 2,548 миллиарда кубометров, забронированные мощности были использованы на 46%. Об этом сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украина».

«За январь транзит составил 2,548 миллиарда кубометров. Оплаченные мощности использованы на 46%», - сказано в тексте сообщения в Twitter.

Вечером 30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в их числе транзитный контракт сроком на пять лет. Согласно нему, «Газпром» гарантирует в первый год прокачку 65 миллиардов кубометров газа и в последующие четыре года по 40 миллиардов кубометров.