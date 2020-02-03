Посол РФ: убийцы российских журналистов в ЦАР могли быть выходцами из других стран

Убийц российских журналистов в ЦАР пока не нашли, ими могли быть выходцы из других государств, где они могли скрыться. Об этом заявил посол России в ЦАР Владимир Титоренко.

«Насколько мне известно, на сегодняшний день установлено, что на них напали то ли криминальные элементы, то ли наемники, потому что здесь много всяких наемников из сопредельных государств, которые вооружены и промышляют бандитизмом», - сказал он в интервью РИА Новости.

Он добавил, что найти убийц очень тяжело. По его словам, на российских журналистов напали в зоне, которая не находится под контролем правительственных войск.

«Там свободно перемещаются чисто криминальные элементы. Их ищут», - сказал Титоренко.

Посол отметил, что все, что можно было сделать - снять показания с местных жителей, провести баллистические экспертизы, передать все материалы - все это было сделано властями ЦАР.

По словам Титоренко, в настоящее время расследование продолжается, но найти людей, которые могли скрыться в сопредельной стране, тяжело. Место, где произошло убийство - это район, где проходят пути перегона скота.

«Говорившие между собой якобы на арабском языке - это могут быть выходцы из Кордофана, Дарфура, то есть из соседнего Судана, да и в Чаде говорят на арабском языке», - сказал посол России в ЦАР.

Титоренко отметил, что за это время преступники могли скрыться на территории сопредельных стран. Власти ЦАР не закрывают это дело из-за того, что убийцы не найдены.

Напомним, в июле 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, которые работали в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского. СК РФ занимается расследованием уголовного дела по статье «Убийство». Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявлял в интервью РИА Новости, что правительство страны делает все возможное для тщательного расследования убийства российских журналистов.