В Черногории прошел молебен в защиту Сербской православной церкви

Протестный молебен в защиту Сербской православной церкви прошел в черногорской Подгорице.

Более 60 тысяч человек стали участниками массового протеста против принятого в декабре в Черногории закона о религиозных объединениях. Верующие опасаются, что согласно ему православная церковь может лишиться принадлежащих ей храмов и монастырей.

Отмечается, что закон «О свободе вероисповедания» уже привел к сильнейшему противостоянию правящей партии и оппозиции, а также к массовым протестам верующих.

Напомним, что по новому закону имущество Сербской православной церкви может быть передано так называемой Черногорской автокефальной церкви. Синод РПЦ охарактеризовал документ как циничный и раскольнический.

Ранее, 30 декабря, десятки тысяч верующих вышли на улицы в Черногории, протестуя против закона.