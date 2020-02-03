В Турции заявили о гибели четырех военных при обстреле в Идлибе

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын отреагировал на обстрелы в провинции Идлиб. Он отметил, что в результате инцидента погибли четверо турецких солдат, и пообещал призвать к ответу виновных.

В своем Twitter Калын также сообщил, что на это нападение был дан «незамедлительный ответ».

«Виновные ответят за это», - написал он.

Согласно сообщениям Министерства национальной обороны Турции, известно о девяти военных, которые получили ранения в результате обстрела их позиций в районе населенного пункта Саракиб в Идлибе.