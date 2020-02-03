Мишустин подписал план по борьбе с распространением коронавируса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса. Он рассказал, что в России есть все необходимые лекарства и средства защиты для борьбы с коронавирусом.

Также премьер-министр заявил, что в качестве мер по противодействию коронавирусу предусмотрена депортация зараженных иностранных граждан, передает РИА Новости.

Ранее правительство России внесло заболевание 2019-nCoV в перечень опасных болезней для окружающих. Власти России приняли меры для борьбы с распространением вируса: ограничили авиасообщение с Китаем, приостановили пассажирское железнодорожное сообщение, закрыли границы в пяти регионах на Дальнем Востоке. Кроме того, находящихся в Ухане и провинции Хубэй россиян эвакуируют третьего февраля.

По последним данным, от нового вида пневмонии погиб 361 человек, более 17 тысяч считаются инфицированными.