В автомобильных номерах могут появиться дополнительные цифры

МВД выступило с предложением ввести изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, установив для некоторых регионов России трехзначный код. Об этом говорится в проекте ведомственного приказа «О государственных регистрационных знаках транспортных средств», опубликованный на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Если документ будет утвержден, то ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. На сегодняшний день трехзначный код мог начинаться только с 1 или 7.

«Предлагается расширение количества возможных циферных комбинаций за счет введения дополнительных цифр, с которых может начинаться код региона. Кроме цифр 1 и 7 предлагается добавить остальные - 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», - сообщается в документе.

Если он будет принят, то, например, владельцам автомобилей в Алтайском крае будут присвоены номера с кодом 222, а жители Свердловской области получат «число дьявола» - 666. Пока документ находится в стадии общественного обсуждения.

Напомним, третью цифру в код региона стали добавлять с 2005 году в Москве, когда в столице закончились серии 77, 99 и 97. Потом третью цифру ввели для номеров Петербурга.