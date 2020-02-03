Посол РФ: представительство МО в ЦАР откроется в феврале - марте

Представительство Министерства обороны РФ в Центральноафриканской Республике может быть открыто в конце февраля - начале марта текущего года. Об этом сообщил посол России в ЦАР Владимир Титоренко.

«В соответствии с соглашением между министерствами обороны обеих стран скоро здесь будет открыто представительство Минобороны России», - приводит его слова РИА Новости.

По его словам, представительство Минобороны РФ в ЦАР будет помогать в реформировании вооруженных сил страны, оказывать консультационные услуги.

«Я думаю, что в конце февраля - начале марта представительство будет открыто официально», - добавил дипломат.

Титоренко рассказал, что представители российского Минобороны были в Республике в январе. Обсуждалось открытие представительства МО в стране и взаимодействие военных ведомств обеих стран.