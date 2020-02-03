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«Сделка века»: в чем особенности плана Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Светлана Головина
00:49 03.02.2020
По словам президента США, в основе плана лежит создание двух государств, в результате которого Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.  
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Mahmoud Issa, globallookpress

Во вторник, 28 января,президент Соединенных Штатов Дональд Трамп представил новый план по урегулированию палестино-израильского конфликта, который был назван американской «сделкой века».

Согласно условиям, США предусматривают создание еврейского и палестинского государств, в ходе которого Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, а Палестина в качестве столицы получит Восточный Иерусалим.

«Как вы все знаете, я много сделал для Израиля. Мы признали Голанские высоты, вышли из ядерного соглашения с Ираном. Мне необходимо и для палестинцев сделать многое. Иначе это будет несправедливо. Это историческая возможность для палестинцев получить собственное независимое государство. Это последний шанс для них», - заявил Трамп.

Он пояснил, что  в случае принятия данного плана палестинцы получат 50 миллиардов долларов и смогут построить все необходимое для достойной жизни.

Помимо этого, территория палестинского государства увеличится вдвое, но будет разделена на несколько анклавов.

Подробнее смотрите в материале программы «Главное с Ольгой Беловой». 

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