«Сделка века»: в чем особенности плана Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Во вторник, 28 января,президент Соединенных Штатов Дональд Трамп представил новый план по урегулированию палестино-израильского конфликта, который был назван американской «сделкой века».

Согласно условиям, США предусматривают создание еврейского и палестинского государств, в ходе которого Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, а Палестина в качестве столицы получит Восточный Иерусалим.

«Как вы все знаете, я много сделал для Израиля. Мы признали Голанские высоты, вышли из ядерного соглашения с Ираном. Мне необходимо и для палестинцев сделать многое. Иначе это будет несправедливо. Это историческая возможность для палестинцев получить собственное независимое государство. Это последний шанс для них», - заявил Трамп.

Он пояснил, что в случае принятия данного плана палестинцы получат 50 миллиардов долларов и смогут построить все необходимое для достойной жизни.

Помимо этого, территория палестинского государства увеличится вдвое, но будет разделена на несколько анклавов.

Подробнее смотрите в материале программы «Главное с Ольгой Беловой».