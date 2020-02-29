Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета под Астраханью
В результате катастрофы скончался пилот. Причины произошедшего выясняются.
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Пресс-служба Главного управления МЧС России по Астраханской области опубликовала первые снимки с места крушения вертолета Robinson в Наримановском районе.
Катастрофа произошла вечером 28 февраля. Вертолет упал в районе села Линейное.
«В результате проведения поисковых мероприятий вертолет обнаружен в 40 км от н.п. Линейное, Наримановского района. К сожалению, пилот погиб», - говорится в сообщении МЧС.
На местности продолжают работать 43 человека личного состава и 9 единиц техники. Причины аварии выясняются.
В МЧС также рассказали, что воздушное судно могло быть частным или принадлежать «Лукойлу».