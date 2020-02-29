Под Ульяновском автобус с детской футбольной командой перевернулся и упал в кювет

На трассе Р-178 недалеко от поселка Порецкое Кузоватовского района Ульяновской области произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил детскую футбольную команду.

В момент аварии в салоне транспортного средства находилось 26 детей, 3 взрослых и 1 водитель. Как рассказали в пресс-службе правительства Ульяновской области, пострадали 10 человек, в их числе 9 детей.

«Шесть детей и один взрослый получили амбулаторную помощь на месте. Трое детей находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.», - говорится в сообщении.

Кроме того, с пострадавшими работают психологи. По поручению губернатора региона Сергея Морозова создан оперативный штаб, который будет заниматься оказанием необходимой помощи участникам ДТП.

Причины аварии выясняются. На месте ДТП работают сотрудники региональных подразделений МЧС. Движение на данном участке трассы затруднено.