Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Под Ульяновском автобус с детской футбольной командой перевернулся и упал в кювет

Иван Линдеманн
09:26 29.02.2020
По предварительным данным, пострадали 10 человек, среди которых 9 детей.
© Видео: МЧС РФ © Фото: ТРК «Звезда»

На трассе Р-178 недалеко от поселка Порецкое Кузоватовского района Ульяновской области произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил детскую футбольную команду.

В момент аварии в салоне транспортного средства находилось 26 детей, 3 взрослых и 1 водитель. Как рассказали в пресс-службе правительства Ульяновской области, пострадали 10 человек, в их числе 9 детей. 

«Шесть детей и один взрослый  получили амбулаторную помощь на месте. Трое детей находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.», - говорится в сообщении.

Кроме того, с пострадавшими работают психологи. По поручению губернатора региона Сергея Морозова создан оперативный штаб, который будет заниматься оказанием необходимой помощи участникам ДТП. 

Причины аварии выясняются. На месте ДТП работают сотрудники региональных подразделений МЧС. Движение на данном участке трассы затруднено.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.02.2020, 21:53
ООН готовит специальную гуманитарную миссию в сирийский Идлиб
Дата28.02.2020, 17:28
Герасимов обсудил ситуацию в Сирии с американским генералом Милли
Дата28.02.2020, 13:57
Бывший вице-губернатор Воронежской области Юрченко избран президентом ВФЛА
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата28.02.2020, 17:14
Вертолет Ми-171А2 установил рекорд скорости на Байкале
Дата29.02.2020, 09:21
Непоколебимый Ильюшин: авиационное наследие легендарного конструктора
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:30 В стране и мире
статья
Бесплатный интернет и разрешение на лечение: что изменится в жизни россиян с 1 марта
09:26 В стране и мире
Видео
Под Ульяновском автобус с детской футбольной командой перевернулся и упал в кювет
09:21 Вопросы истории
статья
Непоколебимый Ильюшин: авиационное наследие легендарного конструктора
09:10 В стране и мире
Видео
«За отвагу» и «За оборону Сталинграда»: ведущий «Открытого эфира» рассказал о боевых заслугах своего прадеда
08:50 В стране и мире
Видео
В Подмосковье горит овощебаза: площадь превысила 7 тысяч «квадратов»
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Роспотребнадзоре назвали главные опасности офисной работы
Видео
В стиле ретро: на концерте Булановой произошла массовая драка
Видео
Радио «Звезда» начнет вещать в Санкт-Петербурге
Видео
Возвращение легенды: владелец «бэтмобиля» забрал авто со штрафстоянки
Водители в зоне риска: в Москве появился новый вид мошенничества
Сменил профессию: в Москве задержана ОПГ, возглавляемая киноактером
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.