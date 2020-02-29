Бесплатный интернет и разрешение на лечение: что изменится в жизни россиян с 1 марта

В марте в России начнет действовать ряд новых законов. Так, в страну разрешат ввозить незарегистрированные лекарства, вознаграждение адвокатам можно будет платить постфактум, а полицейские на транспорте возьмут на вооружение электрошокеры.

Разрешение на ввоз незарегистрированных лекарств

С 1 марта появится возможность по решению медкомиссии ввозить в Россию незарегистрированные лекарства. Речь идет о препаратах, которые необходимы тяжелобольным людям. Ранее за их приобретение и ввоз грозил уголовный срок.

Бесплатный интернет-трафик для некоторых сайтов

За посещение сайтов органов государственной власти и портала госуслуг операторы связи больше не будут взимать плату. К июню для россиян в рамках проекта «Доступный интернет» обещают сделать бесплатными все социально значимые сайты.

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Вознаграждение адвокатам по результатам работы

Размер вознаграждения адвокату можно будет определять постфактум - по результатам его работы. Для этого в договор необходимо включить соответствующий пункт. Возможность не будет распространяться на юридические услуги, которые предоставляются в связи с административными нарушениями и уголовными преступлениями.

Специальный техосмотр для ретроавтомобилей

Для ретроавтомобилей с первого месяца весны вступают в силу новые правила техосмотра. Они распространяются на легковые авто, мотоциклы и прицепы старше 50 лет, предназначенные для перевозки пассажиров: будет, в том числе, проверяться состояние тормозных систем, колес, шин, фар и пожарная безопасность.

Вводится также понятие «классического» автомобиля. Чтобы получить этот статус, машине необходимо будет пройти специальную историко-техническую экспертизу и получить особый паспорт.

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Электрошокеры на вооружении у транспортной полиции

Со 2 марта сотрудники транспортной полиции смогут использовать электрошокеры и искровые разрядники. Применять их можно будет в случае нападений на транспорт, объекты инфраструктуры и людей, а также когда нарушитель оказывает сопротивление при задержании. При этом использовать оружие по отношению инвалидам, беременным женщинам и малолетним запрещено.