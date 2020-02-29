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«За отвагу» и «За оборону Сталинграда»: ведущий «Открытого эфира» рассказал о боевых заслугах своего прадеда

Иван Линдеманн
09:10 29.02.2020
Алексей Гудошников рассказал, что его прадед был младшим сержантом. За годы войны он был трижды ранен.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Ведущий программы «Открытый эфир» Алексей Гудошников на телеканале «Звезда» в рамках масштабного проекта Министерства обороны России «Дорога памяти» поделился историей своего прадеда - ветерана Великой Отечественной войны.

«Дунаев Владимир Никифорович - мой прадед. Младший сержант, санинструктор 598-го стрелкового полка 207-й стрелковой дивизии. 1904 года рождения, Воронежская область, Елань-Колено. В 41-м году призван на фронт, трижды ранен, имеет награды: медаль «За отвагу», «За оборону Сталинграда», медаль «За боевые заслуги», Орден Красной Звезды и Орден Славы III степени», - рассказал Гудошников.

Для того, чтобы увековечить память о своих родных, достаточно зайти в одноименный информационный раздел на сайте МО РФ. Туда можно загрузить оцифрованные фотографии тех, кто воевал на различных фронтах Великой Отечественной войны.

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