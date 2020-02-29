В Подмосковье горит овощебаза: площадь превысила 7 тысяч «квадратов»
К тушению привлечены более 70 пожарных. Информации о пострадавших не поступало.
© Видео: Селятино - Апрелевка - Калининец - Наро-фоминск, «ВКонтакте» © Фото: Селятино - Апрелевка - Калининец - Наро-фоминск, «ВКонтакте»
В деревне Софьино Наро-Фоминского городского округа Московской области произошел пожар. Там загорелся один из складов овощной базы.
По информации МЧС РФ, возгорание произошло около 7 утра по московскому времени. Сейчас площадь пожара достигла 7,2 тысячи квадратных метров.
С огнем борются более 70 пожарных, к тушению пожара привлечена 21 единица техники.
Информации о пострадавших не поступало.