Роспотребнадзор посоветовал россиянам сократить поездки за границу из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала гражданам России максимально сократить поездки за границу из-за распространения коронавируса.

Кроме того, она посоветовала соблюдать базовые правила гигиены: держать чистыми руки и гаджеты, ополаскивать лицо и промывать нос.

«При посещении массовых мест, при поездках в общественном транспорте лучше носить маску, у нас еще и грипп не ушел, и такие меры защитят и вас, и ваших близких от заражения», - добавила Попова.

При малейшем недомогании глава Роспотребнадзора заявила, что необходимо сразу же обратиться к врачу и оградить себя от общения с близкими.

В настоящее время в России не выявлено новых случаев заражения COVID-19. По всему миру, по последним данным, коронавирусом болеют более 85 тысяч человек, скончались 2920.