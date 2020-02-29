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Роспотребнадзор посоветовал россиянам сократить поездки за границу из-за коронавируса

Иван Линдеманн
08:23 29.02.2020
Также глава ведомства отметила, что при нахождении в местах массового скопления людей лучше носить маску.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Airport Sheremetyevo, Globallookpress

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала гражданам России максимально сократить поездки за границу из-за распространения коронавируса.

Кроме того, она посоветовала соблюдать базовые правила гигиены: держать чистыми руки и гаджеты, ополаскивать лицо и промывать нос.

«При посещении массовых мест, при поездках в общественном транспорте лучше носить маску, у нас еще и грипп не ушел, и такие меры защитят и вас, и ваших близких от заражения», - добавила Попова.

При малейшем недомогании глава Роспотребнадзора заявила, что необходимо сразу же обратиться к врачу и оградить себя от общения с близкими.

В настоящее время в России не выявлено новых случаев заражения COVID-19. По всему миру, по последним данным, коронавирусом болеют более 85 тысяч человек, скончались 2920.

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