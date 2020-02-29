Москвичам пообещали потепление до плюс девяти градусов

В начале марта воздух в Москве и Подмосковье прогреется до девяти градусов. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В последний день февраля, по ее словам, температура днем поднимется до 2-4 градусов, будет ветрено, возможны небольшие осадки. В ночь на первое марта будет минус 3-5 градусов, на следующий день - до плюс 5.

Со второго по шестое марта столбики термометров покажут максимум 6-8 градусов тепла, а в праздничные выходные седьмого и восьмого марта ночью ожидается плюс 1-4 градуса, днем - плюс 4-9. Эти температуры, пояснила Паршина «Российской газете», превысят климатические нормы первой декады марта на 6-8 градусов.