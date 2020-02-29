На Украине отказались отмечать День Победы

На Украине не будут праздновать 75-летие Победы. Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.

По его словам, позиция государства по этому вопросу остается неизменной.

«Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить», - заявил он в интервью телеканалу «Украина 24».

На Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. Этот праздник был учрежден в 2015 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал 9 Мая днем благодарности. Он отметил, что потомки участников Великой Отечественной войны должны быть благодарны им за подвиг каждый день.