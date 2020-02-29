СМИ: Трамп намерен провести встречу с лидерами СБ ООН для обсуждения контроля вооружений

Дональд Трамп проявил заинтересованность во встрече с лидерами России и Китая, на которой можно было бы обсудить вопросы разоружения. Об этом со ссылкой на источник в американской администрации сообщило агентство Reuters.

«США готовы работать и с другими членами «пятерки» СБ ООН, чтобы проработать и организовать такую встречу», - отметил источник.

Где и когда может пройти саммит, собеседник агентства не уточнил.

О том, что лидерам США, России, Китая, Франции и Великобритании необходимо провести встречу, на Всемирном форуме памяти жертв холокоста в Израиле говорил Владимир Путин.

Эту инициативу уже поддержали Китай и Франция. Другие страны свою позицию пока не обозначили.

Напомним, что еще в 2019 году Дональд Трамп заявлял, что новый договор о сокращении ядерного оружия должен быть заключен с участием КНР. Тогда президент США отметил, что двусторонние отношения Москвы и Вашингтона не учитывают угроз со стороны других государств.

США покинули Договор о ракетах средней и меньшей дальности в начале августа 2019 года. Сейчас между Москвой и Вашингтоном заключено только одно соглашение - СНВ-3, которое заканчивается в феврале 2021 года.