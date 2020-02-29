Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Вспышка коронавируса в Китае ТЕГИ

Контактировали с зараженным коронавирусом: в Москве госпитализировали пять человек

Иван Линдеманн
07:03 29.02.2020
Отмечается, что у них взяли все необходимые анализы, вируса выявлено не было.
Контактировали с зараженным коронавирусом: в Москве госпитализировали пять человек
© Фото: Globallookpress, Daniel Karmanndpa

В одну из московских инфекционных больниц госпитализированы пять человек, которые контактировали с больным коронавирусом гражданином Ирана. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с COVID-2019.

Отмечается, что с иранцем общались в общей сложности 8 россиян. У пятерых доставленных в больницу вирус не выявлен. 

«В настоящий момент определены лица, которые имели близкий контакт с зараженным, и установлено их местонахождение. Трое уже покинули территорию РФ, пять человек госпитализированы в инфекционную больницу №1», - сообщили в оперативном штабе. 

Гражданин Ирана, у которого позднее на территории Китая обнаружили коронавирус, 20 февраля совершил пересадку в терминале D аэропорта Шереметьево. 

На территории России в настоящий момент случаев заражения COVID-2019 не выявлено. Всего в мире, по последним данным, коронавирусом болеют более 85 тысяч человек, скончались 2920. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.02.2020, 21:53
ООН готовит специальную гуманитарную миссию в сирийский Идлиб
Дата28.02.2020, 17:28
Герасимов обсудил ситуацию в Сирии с американским генералом Милли
Дата28.02.2020, 13:57
Бывший вице-губернатор Воронежской области Юрченко избран президентом ВФЛА
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата28.02.2020, 17:14
Вертолет Ми-171А2 установил рекорд скорости на Байкале
Дата26.02.2020, 13:30
Битва за Эльбрус: как «зеленые дьяволы» Александра Гусева сорвали фашистский флаг с главной вершины Кавказа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса в Китае
07:03 В стране и мире
Контактировали с зараженным коронавирусом: в Москве госпитализировали пять человек
06:27 В стране и мире
Самые богатые люди мира за неделю потеряли $450 млрд из-за коронавируса
06:00 В стране и мире
Еще 594 человека заболели коронавирусом в Южной Корее
05:05 В стране и мире
Число заболевших коронавирусом в США увеличилось до 62 человек
03:42 В стране и мире
СМИ: саммит АСЕАН - США перенесен из-за коронавируса
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
08:23 В стране и мире
Москвичам пообещали потепление до плюс девяти градусов
08:00 В стране и мире
На Украине отказались отмечать День Победы
07:34 В стране и мире
СМИ: Трамп намерен провести встречу с лидерами СБ ООН для обсуждения контроля вооружений
07:23 В стране и мире
В России около 16 тысяч человек живут с редкими заболеваниями
07:03 В стране и мире
Контактировали с зараженным коронавирусом: в Москве госпитализировали пять человек
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Роспотребнадзоре назвали главные опасности офисной работы
Видео
В стиле ретро: на концерте Булановой произошла массовая драка
Видео
Радио «Звезда» начнет вещать в Санкт-Петербурге
Видео
Возвращение легенды: владелец «бэтмобиля» забрал авто со штрафстоянки
Водители в зоне риска: в Москве появился новый вид мошенничества
Сменил профессию: в Москве задержана ОПГ, возглавляемая киноактером
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.