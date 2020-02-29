Контактировали с зараженным коронавирусом: в Москве госпитализировали пять человек

В одну из московских инфекционных больниц госпитализированы пять человек, которые контактировали с больным коронавирусом гражданином Ирана. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с COVID-2019.

Отмечается, что с иранцем общались в общей сложности 8 россиян. У пятерых доставленных в больницу вирус не выявлен.

«В настоящий момент определены лица, которые имели близкий контакт с зараженным, и установлено их местонахождение. Трое уже покинули территорию РФ, пять человек госпитализированы в инфекционную больницу №1», - сообщили в оперативном штабе.

Гражданин Ирана, у которого позднее на территории Китая обнаружили коронавирус, 20 февраля совершил пересадку в терминале D аэропорта Шереметьево.

На территории России в настоящий момент случаев заражения COVID-2019 не выявлено. Всего в мире, по последним данным, коронавирусом болеют более 85 тысяч человек, скончались 2920.