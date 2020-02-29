Зеленский собирает внеочередное заседание Рады
По просьбе президента Украины Владимира Зеленского депутаты Верховной Рады соберутся на внеочередное пленарное заседание, сообщили в пресс-службе аппарата Верховной Рады.
«В соответствии с распоряжением главы парламента от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
Уточняется, что внеочередное пленарное заседание Рады состоится 4 марта в 16.00. Тему предстоящего заседания в пресс-службе не сообщили.
Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко анонсировал национальный круглый стол по вопросу закона о языке.