Ким Чен Ын провел первые с начала года военные учения

Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел первые с начала 2020 года учения Корейской народной армии. Они прошли на восточном участке фронта, недалеко от побережья.

Во время учений войска отработали маневрирование и нанесение огневого удара оборонительных частей.

Ким Чен Ын остался доволен боеспособностью подразделений. По его словам, наблюдение за маневрами доставило ему «большое удовольствие», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что государство прекращает соблюдать мораторий на испытания ядерного оружия. По его словам, в Северной Корее не видят ответных действий на закрытие ядерных полигонов от США.