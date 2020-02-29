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Самые богатые люди мира за неделю потеряли $450 млрд из-за коронавируса

Иван Линдеманн
06:47 29.02.2020
Котировки акций более 95% компаний упали более чем на 10%.
Самые богатые люди мира за неделю потеряли $450 млрд из-за коронавируса
© Фото: Zhang Long, globallookpress

На 444 миллиарда долларов за 7 дней сократилось общее состояние 500 богатейших людей планеты. Причиной этому стало распространение коронавируса, которое негативно отразилось на фондовых рынках.

По информации Bloomberg, больше всего потерял глава компании Amazon Джефф Безос - 11,9 миллиарда долларов. На втором месте - соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс. На третьем - президент группы компаний LVMH Бернар Арно. Суммарно их состояние за неделю уменьшилось примерно на 30 миллиардов.

Убытки понес и основатель компании SpaceX Илон Маск. На фоне падения акций его компания потеряла примерно 9 миллиардов долларов. Глава Facebook Марк Цукерберг за 7 дней лишился 6,5 миллиарда.

Текущую неделю аналитики The Wall Street Journal назвали самой неудачной для фондового рынка США с момента финансового кризиса 2008 года. Котировки акций более 95% компаний упали более чем на 10%.

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