Еще 594 человека заболели коронавирусом в Южной Корее

По данным на 29 февраля, воскресенье, общее число зараженных новым видом коронавируса в Южной Корее возросло до 2931 человек. Таким образом, за сутки в стране заболели 594 человек, сообщает агентство Yonhap.

«Из 594 новых случаев заболевания 476 были зарегистрированы в Тэгу, который расположен в 300 километрах к юго-востоку от Сеула. И 60 были зарегистрированы в соседней провинции Северный Кенсан», - приводит агентство данные Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее специалисты ВОЗ приняли решение о повышении оценки риска коронавируса до «очень высокого» на глобальном уровне. Всего за несколько дней ситуация с заболеваемостью резко изменилась. В мире появились страны, превышающие суточные показатели по инфицированным в Китае. Наиболее тревожная обстановка наблюдается в Южной Корее, Италии и Иране.