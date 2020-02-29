Число заболевших коронавирусом в США увеличилось до 62 человек

Количество зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в США возросло до 62 человек, сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

«Мы также подтвердили еще 2 человека, которые дали положительный результат на вирус, который вызывает COVID-19 среди граждан США», - говорится в сообщении.

По информации CDC, 44 гражданина США эвакуированы с лайнера Diamond Princess, 12 человек вернулись из зарубежных поездок, троим пациентам инфекция передалась от человека к человеку.

Ранее стало известно, что из-за распространения коронавируса перенесен на неопределенный срок специальный саммит АСЕАН - США, который был запланирован на март в Лас-Вегасе.