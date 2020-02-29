В Роспотребнадзоре назвали главные опасности офисной работы

В Роспотребнадзоре порекомендовали работодателям создавать благоприятный климат рабочей среды для профилактики профессиональных болезней среди сотрудников.

В перечень играющих положительную роль факторов эксперты внесли температуру, влажность и скорость движения воздуха на рабочих местах - данные показатели должны соответствовать действующим санитарным нормам.

Труд офисных работников, как отметили в ведомстве, отличается высоким показателем нагрузки на зрение. Чтобы избежать проблем с глазами, следует ставить монитор компьютера не ближе, чем в 45 сантиметрах от себя и не работать в темное время суток без другого освещения кроме него.

В Роспотребнадзоре также посоветовали сотрудникам делать зарядку рук и пользоваться специальными подушечками, чтобы избежать негативного воздействия постоянной работы с мышкой и клавиатурой - синдрома запястного канала.

Особую значимость для предупреждения перенапряжения имеют рациональные режимы труда и отдыха, установленные в соответствии с характером и условиями труда, динамикой функционального состояния работников, включающие в себя перерыв на обед и несколько обычных перерывов по 15 минут каждый.